Украинского ОПК больше не существует – Касьянов

Украинский оборонно-промышленный комплекс перестал существовать как таковой.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский волонтер и военный эксперт Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Касьянова, выживать Украине помогают лишь западные поставки вооружения и военной техники.

«Как говорит Путин и вся его клика, они воюют со всем Западом. Это правда. Это правда, потому что Украина является полем боя, на котором воюют наши солдаты, но, если бы не помощь Запада, мы бы не могли так противостоять России. Безусловно, мы бы не сдались, но успешно противостоять России, российской армии без снарядов, без пушек, без танков нам было бы тяжело. Отсюда ответ на ваш вопрос: нужен ли нам ОПК? Безусловно нужен. Он нужен был еще вчера, он нужен был восемь лет назад. Надо ли переводить экономику на военные рельсы? Безусловно, надо, необходимо», – сказал волонтер.

«Это не только вопрос выживания нашего как армии, как военной державы – это вопрос выживания нашей экономики. Потому что на сегодняшний день, даже с учетом мобилизации, которая идет сейчас, и новая волна – тут нечего скрывать, все знают, что мобилизация усилилась, потому что противник ввел в строй новых мобилизованных, нам надо как-то парировать эту угрозу, давать людям, которые на фронте давно, возможность отдохнуть. Но, несмотря на то, что все больше людей забирают в армию, мобилизуют, у нас огромная безработица. Этих людей надо тоже как-то занимать, привлекать, в том числе в военную экономику, а не просто выплачивать какие-то мизерные пособия по безработице… На сегодняшний день у нас оборонно-промышленный комплекс не то, что не работает как надо, а его по сути нет. «Укроборонпром» – это не оборонно-промышленный комплекс, это набор неких государственных предприятий. Одни из них совершенно дохлые, а другие еще на плаву», – заявил Касьянов.