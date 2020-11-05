Украинского политика пробило на откровенность: «Без Путина в Крыму было хуже»

05.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия успешно обходит санкционные ограничения, развивает ВВП и побеждает даже с «плохими картами» на руках, а президент страны Владимир Путин является сильнейшим политиком в мире.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Путин и Россия сейчас, его администрация набирают вес в политике. То есть эти все потоки – «Северный», «Южный», «Сила Сибири», армия и много других факторов, которые влияют. Рост ВВП, умение справиться внутри своей страны с оппозицией и так далее. Если эти факторы показывают, что ты сильный политик, то с тобой будут разговаривать все, кто угодно, и санкции постепенно сниматься, и про Крым забудут, как забыли про Югославию и Косово.

В данном случае – вопрос интересов. С сильной страной будут считаться и будут разговаривать. Россия при всех факторах сейчас набирает, экономически набирает и Путин – самый сильный политик, это отмечают сегодня все, при том, что нам с вами категорически может не нравиться и отношение его администрации к Украине, к нашей стране. Но с точки зрения политики – это самый сильный политик, который играет плохими картами гораздо лучше, чем те, которые играют хорошими картами», – завил Балицкий.

Политик также поделился впечатлениями от посещения Крыма, подчеркнув, что при Украине полуостров не мог мечтать о таком развитии.

«Я в Крым езжу, смотрю, что происходит с Крымом. Если это был наш Крым, я бы радовался в два раза больше. Но я все равно радуюсь, потому что там живут украинцы, потому что мы его считаем своим. Потому что строится огромное количество невероятных дорог, тепловых станций, они решили проблему с блэкаутом, который был по электричеству, по воде.

Они решают целый ряд проблем, который, ну, извините, хотелось бы нам или не хотелось, но это факт… При нас, к сожалению, при том, когда флаг был там украинский, столько дорог не строилось. Это факт? Это факт. Электростанции построились», – заявил Балицкий.