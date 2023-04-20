Украинской армии не хватает подготовки, отсюда высокие потери – Кривонос

Анатолий Лапин.  
20.04.2023 12:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 99
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинской армии не хватает профессиональной подготовки, что подтверждает количество потерь, которые несут ВСУ во время боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии не хватает профессиональной подготовки, что подтверждает количество потерь, которые несут ВСУ во...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Нам не хватает одной простой вещи – профессиональности подготовки нашей армии. Это задание номер один. Потому что, учетом того количества, которое погибло, анализируя те ошибки, которые были допущены, я понимаю, что это нужно нарастить в первую очередь. Тогда мы можем поднимать вопрос и того, что касается активной обороны, активного наступления», – сказал генерал.

Пожаловался он и на обращение с поступающей на Украину западной техникой.

«Следующее – овладение той техникой, которая нам поступает. Это также достаточно проблематично, потому что не только тот механик-водитель, который ведет танк, и не только командир танка, а и тот начальник, который правильно будет ставить задачи и не будет этот танк ставить на выполнение специфических для этого танка задач.

На этой войне у нас достаточно много примеров, когда техника используется не по назначению, а иногда вообще вне назначения», – заявил Кривонос.

Ранее Кривонос заявил, что украинская власть, стремясь погасить возмущение граждан, не хочет делать отдельные военные кладбища, а предпочитает хоронить солдат в рассредоточенных местах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть