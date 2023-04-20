Украинской армии не хватает подготовки, отсюда высокие потери – Кривонос

Украинской армии не хватает профессиональной подготовки, что подтверждает количество потерь, которые несут ВСУ во время боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Нам не хватает одной простой вещи – профессиональности подготовки нашей армии. Это задание номер один. Потому что, учетом того количества, которое погибло, анализируя те ошибки, которые были допущены, я понимаю, что это нужно нарастить в первую очередь. Тогда мы можем поднимать вопрос и того, что касается активной обороны, активного наступления», – сказал генерал.

Пожаловался он и на обращение с поступающей на Украину западной техникой.

«Следующее – овладение той техникой, которая нам поступает. Это также достаточно проблематично, потому что не только тот механик-водитель, который ведет танк, и не только командир танка, а и тот начальник, который правильно будет ставить задачи и не будет этот танк ставить на выполнение специфических для этого танка задач.

На этой войне у нас достаточно много примеров, когда техника используется не по назначению, а иногда вообще вне назначения», – заявил Кривонос.