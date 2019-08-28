Украинской молочке конец: по вине Зеленского фермеры массово режут коров

28.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Неэффективная финансовая политика постмайданного Киева привела к деградации украинского рынка молочной продукции, из-за чего цены выросли более, чем вдвое, а магазины заполнили импортные товары.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве руководитель проекта АПМ «Оптовый сбыт молока» Алёна Жупинас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сравним цены за последние пять лет, то цена на молочные продукты выросла в два с половиной раза, что приводит к сокращению потребления этих продуктов среди населения, и в дальнейшем – это здоровье нашей нации.

Кроме того, высокая цена на сырьё не даёт возможности нашим перерабатывающим предприятиям заниматься его экспертом, и мы видим динамику сокращения экспорта украинских молочных продуктов.

Вдобавок, на Украину хлынула большая волна импортных молочных продуктов, особенно сыра. Рост импорта сыра за 2018 год составил 77%. Если мы возьмём первую половину 2019 года, то это уже 50% по отношению к прошлому году.

Основной причиной того, что наши продукты являются неконкурентными, в сравнении с импортом, является то, что ставка НДС на сырое молоко наибольшая среди всех наших соседей. То есть Украина платит 20%, а поляки платят 5%», – сетует Жупинас.

В свою очередь, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов рассказал, почему инициатива нового президента Владимира Зеленского по открытию рынка земли вынудила фермеров спешно избавляться от поголовья скота.

«Ключевая причина, почему именно сейчас мы видим такое резкое падение поголовья – потому что все фермеры готовятся к запуску рынка земли. Когда мы говорим с теми, кто вырезает поголовье, спрашиваем: «Зачем? Рынок земли ведь непонятно, когда будет». Он отвечает: «Да, непонятно. Но когда он будет, все кинутся продавать коров. Потому что для каждого из нас земля важнее, чем коровы». Коровы без земли не могут существовать.

Фермер ждёт, что введут этот рынок земли. Он не знает, по каким правилам его введут, не знает, когда. И он понимает: он сможет продолжать свою деятельность только в том случае, если выкупит землю, которую сейчас обрабатывает. Он и ферму сможет сохранить только в этом случае. У него других вариантов нет», – добавил он.

Также вице-президент «Ассоциации производителей молока» Анна Лавренюк подчеркнула, что такими темпами Украина лишится молочного производства менее чем за год, однако на его восстановление потребуются многие десятилетия.

«Такими темпами, не предпринимая выверенных, но очень решительных шагов в законодательстве для того, чтобы выровнять ситуацию, мы можем потерять молочное хозяйство буквально за год. Вы видите темпы. Тем не менее, чтобы восстановить ситуацию, нам понадобятся десятилетия, которых у Украины нет, потому что, один раз потеряв свою нишу, мы будем очень долго за неё бороться», – резюмировала Лавренюк.