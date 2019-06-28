28.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Провокации, Россия, Украина
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Украинской власти нужны не моряки, а жертвы

Киев отказался принять предложение Москвы о передаче задержанных в Керченском проливе моряков ВМСУ, поскольку украинским властям нужен повод для дальнейших обвинений России.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал директор института международных отношений «Сотрудничество» Алексей Бычков.

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«Ситуация с моряками с трех украинских судов Киевом использовалась и продолжает использоваться как политическая карта. Для того, чтобы и дальше обвинять Россию. Властям Украины необходимы жертвы. Не нужны освобожденные или севшие по суду – им нужны герои. Которые пострадали от «кровавого режима» соседней «страны-агрессора», – сказал эксперт.

По его словам, если «моряки без помпы вернутся», то могут, как Надежда Савченко, потом уйти в жесткую оппозицию украинский власти.

«И у власти нет необходимости, нет задачи возвращать этих моряков. Есть задача максимально раздувать скандал. Максимально провоцировать нашу сторону на ответные действия», – резюмировал Бычков.

Ранее МИД РФ направил ноту украинской стороне, предложив предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовно-процессуальных действий в отношении украинских моряков, если они будут переданы Киеву. МИД Украины отказался от этого предложения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях в Киеве украинских моряков обвинили в неоказании сопротивления российским пограничникам.

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