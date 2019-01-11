Украинскому журналисту продлили домашний арест под крики «Ганьба»

11.01.2019, Житомир, Владимир Гладков

Королёвский районный суд Житомира продлил домашний арест журналисту Василию Муравицкому, которому шьют государственную измену.

Об этом сообщает местное издание «Житомир.info», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гособвинитель Вадим Леченко ходатайствовал о заключении подсудимого под стражу без права внесения залога сроком на 60 дней.

«Применение домашнего ареста не предотвращает имеющихся рисков возможного уклонения обвиняемого от правосудия или совершения им аналогичных преступлений. Риск уклонения от суда подтверждается материалами уголовного производства, что свидетельствует о его крепких и устойчивых связях с представителями иностранного государства и иностранных организаций, в пользу которых совершена государственная измена и содействие террористической организации.

В любое время эти ресурсы могут быть использованы для помощи Муравицкому в укрывательстве или оставлении границ территорий Украины, в том числе на временно оккупированную территорию. Также недопустимым является игнорирование риска совершения Муравицким других преступлений, связанных с пропагандой незаконного изменения границ, территорий Украины, деятельности террористических организаций ДНР и ЛНР. То есть, написанием и распространением в сети интернет соответствующих публикаций», – заявил прокурор.

В свою очередь, адвокат журналиста Светлана Новицкая опровергла обвинения прокурора и попросила вовсе не применять в отношении него меру пресечения.

«Полгода я нахожусь под домашним арестом, ни разу его не нарушал, – обратился к судьям сам Муравицкий. – Каждое воскресенье ко мне приходит сотрудник МВД и проверяет. Никаких нарушений не было и не может быть. Во-вторых, находясь под круглосуточным домашним арестом я не могу получать элементарную медицинскую помощь. Например, когда болел, не мог получить флюорографию, необходимую диагностику своего здоровья».

Однако, несмотря на заявленные доводы, судейская коллегия вынесла решение о продлении журналисту меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Суд постановил: продлить меру пресечения обвиняемому Муравицкому Василию Александровичу в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания. Судебное заседание закончено», – зачитала решение судья Нина Янчук.

При этом находящиеся в зале противники журналиста восприняли такое решение в штыки и начали скандировать «Позор!».

Отметим, что следующее заседание по делу Муравицкого в Королёвском суде состоится 25 февраля.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что 16 ноября 2018 года узнику совести Василию Муравицкому уже отказывали в изменении меры пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.