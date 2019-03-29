Украинскую армию давно предали и бросили

29.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Если президент Украины Пётр Порошенко победит на выборах и останется на второй срок, то начнёт мстить всем, кто хоть становился у него на пути.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил ведущий программы, политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Порошенко уже не сдерживается, считает, что должен победить любой ценой, и он это практически не скрывает, говорит: «Я побеждаю в любом случае». Это говорит о его готовности применить любые средства и технологии.

И, что должно быть более интересно для украинского политикума, он настроен отомстить всем, кто выступал против него – начиная от радикалов и националистов и заканчивая канонической УПЦ. Он заряжен невероятной злобой, это видно. Я думаю, что он начнёт крушить и ломать вне закона всех, кто ему мешал. И я уверен, что он не остановится ни перед чем, и Украине, украинцам, а также просто участникам украинского политического процесса, следует над этим задуматься. он уже сейчас подводит теоретическую базу под то, чтобы всем отомстить», – предупредил Михеев.

Однако, по мнению социолога Евгений Копатько, если Пётр Порошенко займёт второе место, то всё будет зависеть от воли украинской политической элиты.

«У меня возникает один вопрос – примет ли внутренняя украинская политическая элита, если Порошенко придёт на второе место? Если примет, тогда считайте, что у нас нет никакого разговора с Украиной, всё продолжится как было с 2014 по 2019 год, ничего хорошего в этом отношении быть не может. А России тогда уже придётся или признавать эту власть, или нет», – отметил он.

Результаты выборов, по мнению историка и политолога Владимира Корнилова, зависят вовсе не от воли украинского народа, а исключительно от неправомерных действий лидирующих кандидатов.

«Почему никто не пошёл на эти дебаты? Да потому что все понимают, что не от рейтингов будет зависеть исход голосования. Сейчас все штабы работают в тени для того, чтобы обеспечить все эти сетки схемы, силовиков на каждом участке. И всё, от украинского избирателя уже почти ничего не зависит», – сказал Корнилов.

Также ситуацию на Украине прокомментировал ведущий российского политического ток-шоу Владимир Соловьёв, назвавший заявления Петра Порошенко о «пророссийскости» беглого олигарха Игоря Коломойского абсурдными.

«Роль Коломойского в удержании Украины в формате Майдана на порядок выше, чем роль Порошенко. Коломойский стал губернатором за пару месяцев до того, как Порошенко стал президентом, именно он всю эту кровавую вакханалию начал. Уж он то хорошо понимает, что в России ему никогда никакого прощения не будет.

Но надо сойти с ума, когда Порошенко говорит, что ФСБ в Израиле координирует деятельность Коломойского. Это вообще сумасшествие. Что должно быть в голов, он теперь окончательно хочет с Израилем поссориться?», – сказал он.

Упомянул Владимир Соловьёв и новый украинский плакат «Голосуй, мы прикроем!», на котором изображён военнослужащий ВСУ.

«Вот этот боец не защитит вас от кораблей НАТО, которые собираются войти в Одессу, от продажного коррупционного режима Порошенко. Этот боец как раз из тех людей, которые не защитили вас ни от чего. Вы его не спасли от чудовищного котла Иловайска, не вытащили из котла под Дебальцево, вы не сделали ничего.

Посмотрите, сколько из них, не получив помощь, сошли с ума, покончили с собой, спились. У вас небоевые потери ужасающие. Очнитесь, вы их давно предали, бросили в войну, к которой они не имеют никакого отношения», – добавил телеведущий.