Украинскую армию планомерно превращают в банду убийц и наркоманов

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

ВСУ все больше превращаются в криминальную группировку, которая занимается разбоями, грабежами и убийствами.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – гниющая и слабая, ещё и потому, что у неё такая же деградирующая, умирающая армия. Вашему вниманию предлагаются рабочие документы с грифом «для служебного пользования», – отметил Журавко.

Он обратил внимание, что описанные в документах события происходят уже после избрания Владимира Зеленского президентом.

«Это просто тихий ужас. Если вы, даже бегло прочитаете краткое описание каждого из случаев, вы непосредственно убедитесь, что цель врагов Украины, в т. ч. и её заокеанских хозяев в лице кураторов США, уже достигнута! Армии Украины практически нет! Есть пока еще аморфно оформленные подразделения по видам и родам войск, но в своей сердцевине это уже нездоровая гниль, которая проявляется в следующих видах», – пишет политик.

В опубликованном докладе, текст копию которого передали источники в Минобороны Украины, приведены многочисленные случаи поголовных пьянок в рядах ВСУ, употребления наркотиков, издевательств старослужащих над новобранцами, включая убийства.

Также приведены факты, указывающие на рост гомосексуализма среди военнослужащих, изнасилования, преступления против мирного населения.

«Хочу одно сказать, не расслабляйтесь! Что, типа, мол, украинской армии «полный конец». Дураков и дебилов еще очень много, которые готовы убивать собственных братьев, пойти на Россию войной, и выполнять дебильные команды высшего руководства страны», – резюмировал Журавко.

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