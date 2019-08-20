20.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Криминал, Происшествия, Украина
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ВСУшники обезглавили своего сослуживца в Донбассе

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», в пьяной драке убили своего сослуживца и, пытаясь скрыть следы преступления, обезглавили труп.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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По информации, полученной от разведки НМ ДНР, в настоящее время в зоне ответственности 36-й бригады морской пехоты ВСУ работает комиссия, состоящая из представителей следственных органов и главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, расследующая факт убийства в бригаде.

«В ночь с 18 на 19 августа в месте дислокации 501-го батальона 36-й бригады в районе населённого пункта Македоновка в ходе неуставных взаимоотношений ударом ножа в горло был убит боевик по фамилии Ушаков, накануне вернувшийся из отпуска. С целью сокрытия преступления, его сослуживцы доставили труп к ближайшим путям железной дороги, где обезглавили тело и положили на железнодорожные пути, пытаясь списать содеянное на несчастный случай», – рассказал Безсонов.

Он также добавил, что в настоящее время трое причастных к убийству военнослужащих бригады задержаны, с ними работают следственные органы.

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