Украинскую авиацию накрыла эпидемия загадочных потерь

Игорь Шкапа.  
31.08.2023 08:18
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Сюжет дня, Украина


На Украине началась череда крушений боевой авиатехники. Вслед за гибелью трех летчиков в Житомирской области сообщается, что отправились на тот свет сразу шесть вертолетчиков под Краматорском.

Изначально эта информация появилась в СМИ и соцсетях. Указывалось, что уничтожены два вертолета Ми-8, которые не подлежат восстановлению.

На Украине началась череда крушений боевой авиатехники. Вслед за гибелью трех летчиков в Житомирской...

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По этому факту Государственное бюро расследований Украины внесло в Единый реестр досудебных расследований данные по признакам «нарушения правил полетов или подготовки к ним».

Позже гибель пилотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора», подтвердил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ Евгений Ракита.

Он отметил, что погибли пилоты «при выполнении боевого задания». Все они были офицерами, один родом из Полтавской области, остальные – из других регионов. Их имена и обстоятельства гибели Ракита назвать отказался, ссылаясь на соображения безопасности.

«Опять «случайно» два украинских борта рухнули. Я уже говорил, те кто думает, что это случайность – наркоманы», – пишет известный хакерский канал «Джокер ДНР».

Не верит в случайность и крымский волонтер Александр Талипов.

Несколько дней назад Украина подтвердила крушение в Житомирской области двух самолетов, в результате чего погибли сразу три летчика. Среди них – распиаренный в медиа капитан Андрей Пильщиков, который планировал пересесть на F-16.

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