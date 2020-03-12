Украинскую экономику уже ничего не спасет

06.03.2020, Зеленскому некого ставить на самые ответственные постыКиев, Ольга Козаченко

С момента победы на выборах одной из главных проблем президента Украины Владимира Зеленского было отсутствие профессиональных кадров в команде.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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«Фактически ему некого и сейчас ставить на самые ответственные посты. Ситуация усугубляется и неутихающими олигархическими и внутриполитическими войнами: идет борьба за влияние не только между Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым, но и внешнеполитическая борьба с первым», – сказал политолог, давая оценку новому составу украинского правительства.

Эксперт отмечает, что Киеву сейчас необходимы люди для выравнивания экономической ситуации в стране, что, по его словам, возможно лишь при переориентации на рынок постсоветского пространства, но это неприемлемо для тех, кто поддерживает нового главу государства.

Также политолог считает, что главная задача нового правительства – протащить непопулярные в народе реформы, к которым относятся продажа земли, приватизация госсобственности, изменения в сфере медицины и ряд других.

«Первое — им необходимо добиться разрешения на продажу земли иностранцам. Правда, это вряд ли серьезно повлияет на экономику страны», – убежден политолог.

Согласен с коллегой и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Он также считает, что основной задачей нового украинского кабмина будет реанимация экономики государства.

«Правда, никаких предпосылок к этому нет, а мировая конъюнктура, наоборот, говорит о негативных трендах для Украины. Относительно же реформ, думаю, приоритеты останутся прежними, а именно — открытие рынка земли, передача в концессию ряда стратегических для государства объектов, ну и, естественно, удовлетворение аппетитов основных украинских олигархов», – резюмировал Денисов.

Напомним, что 4 марта украинского правительство Алексея Гончарука было отправлено в отставку. Новый кабмин возглавил бывший менеджер олигарха Рината Ахметова Денис Шмыгаль, которого избрали под крики «Ганьба».