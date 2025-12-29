Украинскую мобилизацию сорвала агентурная сеть «пророссийских» адвокатов – нацист Карась

Украинскую мобилизацию якобы сорвали российские спецслужбы и их агенты на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Левый берег» заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, комполка 417-полка беспилотных систем ВСУ Евгэн Карась.

«Срыв мобилизации – это наиболее успешная работа российских спецслужб. В Украине, мы знаем, развернуто несколько секторов, по которым они работают. С одной стороны, социальные сети просто искажают внутреннее состояние населения. И они здесь успешны. Это проблема наша. Те деньги, которые у нас были на контрпропаганду, не очень эффективно были использованы. Недостаточно государство в этом поработало, провалило», – считает нацист.

По его словам, сейчас Россия задействовала свою агентурную сеть, к которым он относит адвокатов из украинских центров правовой поддержки.

«Они просто нанимают адвокатов, которые, по сути, сейчас являются пророссийскими силами, зарабатывают деньги на том, что ведут подрывную работу против ВСУ. Это не скрываемо ведется. Причем сидят многие из них в Украине», – негодует Карась.

Он уверяет, что в итоге уставшее от войны общество фокусирует свою ненависть не на России, а на ТЦК и власти.

