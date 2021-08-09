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09.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Идиотизм, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Спорт, Украина
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«Украинскую спортсменку распяли на родине за то, что была вне идеологии» – Захарова

Новости УкраиныВсе претензии по поводу того, что скандал из-за фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с...

Все претензии по поводу того, что скандал из-за фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с российской спортсменкой и последующей травлей украинки превратился в «информационную спецоперацию», Министерство обороны Украины может предъявлять самому себе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В украинском Минобороны заявили, что фотография, обнимающихся российской и украинской спортсменки – объект информационных спецопераций. Что вам известно об информационной спецоперации?» – спросила телеведущая Ольга Скабеева.

«Я тоже прочитала комментарий министерства обороны Украины, и он тоже у меня вызвал вопросы. Но когда я сопоставила с той травлей, которая началась в отношении украинской спортсменки на территории самой Украины, вот эту алармистскую лексику представителей Минобороны о том, что их окружают враги – то у меня, честно говоря, всё сошлось», – ответила Захарова.

«Мне кажется, что настоящими врагами Украины и украинского спорта являются те самые люди – провокаторы, которые исповедуют националистическую идеологию.

В принципе, возможно, не очень здоровые люди, которые устроили травлю украинской спортсменки, которая привезла медаль своей стране, только за то, что она проявила абсолютно спортивные, товарищеские качества в ходе этих выступлений.

Я видела эти соревнования, и я видела то, что началось после них в информационном пространстве Украины. Только за то, что она действовала по-настоящему, по-спортивному.

Она не действовала в русле какого-то политического движения, какой-то идеологии, она просто занималась своей непосредственной задачей, которая стояла перед ней, а именно спортом. И ровно за это её практически распяли у себя на родине, на Украине.

И мне кажется, что если Минобороны Украины ищет где-то врагов и информационные спецоперации, то, мне кажется, эти враги как раз и не скрываются, они находятся на территории Украины и это те самые люди, которые начали травлю украинской спортсменки», – добавила представитель МИД РФ.



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