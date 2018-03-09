09.03.2018, Киев, Игорь Петров

2 342 просмотров

Украинскую женщину надо переделать в пани – Фарион

Исторический контекст праздника 8 марта не связан с украинской историей, а связан с протестом американских проституток.

Об этом в эфире канала “112 Украина” заявила депутат Верховной Рады прошлого созыва Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня мужчины не поздравляют с 8 марта предвидя мою реакцию. Исторический контекст этого праздника не имеет ничего общего с украинской историей, исторический контекст связан с протестом проституток, с которыми не рассчитались матросы. И эти проститутки в Америке вышли на демонстрацию чтобы в конце концов им вернули деньги за их работу”, – утверждает политик.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По ее словам, второй исторический контекст носит политический характер.

“Это была пиар акция такой опасной партии в Германии, как социал-демократы. Социал-демократия – это самое большое зло и в 19-м веке и в 20-м, и в 21-м. Поэтому исторически контекст и в Америке, и в Германии кричит о категорическом неприятии этого праздника. Если женщины ждут от мужчин в этот день какого-то поздравления, то, извините как вам, женщины, удалось дожить до такого падения, что мы ждете приветствия именно в этот день?», – возмутилась националистка.

Она полагает, что праздник отойдет, а украинская женщина превратится в пани.

«Поэтому как влиять на общественное сознание? У нас давно в стране сформировалось ядро пань, а не женщин, которые категорически не воспринимают того, что не касается нашей истории. И не надо из этого делать никакой проблемы. 8 марта отойдет так же, как 23 февраля. Это время и деколонизации нашего сознания, и вопрос реального освобождения женщины и превращения ее в пани», – резюмировала Фарион.