Украину держали подальше от ядерного чемоданчика – Кравчук оправдал дипломатическое бессилие Киева

02.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина не могла распоряжаться доставшимся после СССР ядерным потенциалом, так как, по сути, была лишь страной размещения боеголовок.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ли было, если подписывать Будапештский меморандум, сказать: да, мы отдадим это оружие, но отдайте нам по миллиарду долларов за каждую шахту – итого 176 миллиардов?» – спросил Гордон.

«Во-первых, нам бы сказали сразу, что эти миллиарды были вложены не Украиной, а Советским Союзом, и какая доля там Украины, никто не посчитал, и это невозможно. Это было бы только позицией одной Украины, даже наши друзья и не только друзья, а соседи и бывшие члены Советского Союза, не поддержали бы никто.

И Америка, зная, что все эти 176 ядерных шахт и 1300 кажется боеголовок направлены на США. Они бы не допустили такой торговли. Они говорили две фразы, что США будут Украине помогать, но ядерное оружие, которое у вас не производилось, которое вы не контролируете.

У нас же не было чёрного ящика, обслуживалось всё в России. Я мог говорить о ядерном оружии с командующим 42-й армии только по телефону. Рычагов для того, чтобы поставить так задачу – невозможно.

Почему я это говорю: вот, сегодня говорит министр иностранных дел, мы должны переходить к наступательной дипломатии – да. А результат будет? Да, если будет экономика сильная, если будет армия сильная, если Украина станет сильной страной. Да, наступательная дипломатия важна, но результатов может не быть. Так и тут. Поэтому Украина должна была учитывать ситуацию», – рассказал экс-президент.

«Как я уже говорил, жизнь статутная, уставная боеголовок заканчивалась в 1997-1998 году. И обслуживалась в России, запчасти в России, ящик у Ельцина – у Путина был бы. То есть, Украина была только республикой размещения», – объяснил Кравчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в МИД РФ напомнили Киеву, что Будапештский меморандум улетел вместе с Януковичем.