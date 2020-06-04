Захарова – Резникову: Будапештский меморандум улетел с Януковичем

04.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия не несёт ответственности за последствия устроенного националистами государственного переворота в феврале 2014 года, в результате которого пострадала территориальная целостность Украины.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев продолжает всячески уклоняться от выполнения Минских соглашений. Теперь в эту «интересную игру» включился и вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Резников. Он по своему статусу в минской контактной группе как раз должен заниматься выполнения того самого Комплекса мер, под которым стоит подпись Украины.

Зачем-то, совершенно непонятно, в своих заявлениях представитель Украины всё смешал – и Минские соглашения по Донбассу, и Будапештский меморандум вновь был упомянут. Он предложил созвать его участников. Кстати, очень важный момент – только трёх: США, Великобритания и Украина, без России.

Мы уже не в первый раз слышим от Украины о задействии Будапештского меморандума для обсуждения ситуации на Юго-Востоке Украины. Собственно, ничего нового в этом нет, хотя раньше подобные инициативы исходили не от официальных лиц, которые были бы напрямую вовлечены в переговорные процессы. Это были околопереговорные мнения, сейчас это мнение озвучено в рамках переговорного процесса», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что в отличие от людей, не вовлечённых в переговорный процесс, вице-премьер Резников прекрасно осведомлён, что Будапештский меморандум не имеет никакого отношения «к внутриукраинскому конфликту в Донбассе».

«Я хочу ещё раз напомнить тем, кто забыл Будапештский меморандум от 1994 года, что Россия не несёт ответственности за последствия устроенного националистами государственного переворота в феврале 2014 года, в результате которого, собственно, пострадала территориальная целостность Украины.

И в этой связи мы рассматриваем заявление господина Резникова как очередную попытку уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексом мер, он был принят в феврале 2015 года, сломать минский и нормандский форматы, заменив их альтернативной площадкой без Донецка и Луганска, это такая идея фикс киевских властей – похоронив Минские соглашения, начать с чистого листа. Вот так, видимо, сформулирована задача в Киеве.

Может быть, это есть тот самый план «В», а может план «С», о котором последнее время так часто говорят в Киеве, это открытый вопрос. Кстати, было бы интересно услышать мнение Франции и Германии на этот счёт, коль они так же вовлечены в Нормандский формат», – добавила представитель МИДа.

Также Захарова «уже в какой раз» призвала украинскую сторону прекратить саботаж Минских соглашений и перенаправить свою энергию и креативность на выполнение своих обязательств по Комплексу мер и пакету решений парижского саммита Нормандского формата.