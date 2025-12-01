Украину нужно добивать, «договорняк» не воспримут в войсках, – Селиванов
Боевые действия на Украине нельзя останавливать, потому что это подорвет моральный дух армии, обесценит жертвы и лишь усилит врага.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, после переворота 2014 года переехавший в Луганск и воевавший там за ЛНР, а потом и в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не являюсь сторонником того, чтобы их прекращать, как вот сейчас хотят. И все, с кем я общаюсь на передовой, все, несмотря на усталость, несмотря на не всегда правильную организацию своей службы, наши воины, которые несут жертвы и переносят лишения, они тоже против договорняка.
Почему? Потому что мы потеряли прекрасных людей, мы теряем прекрасных людей, но если мы сейчас согласимся на вот этот вот план Трампа так называемый, который уже не совсем план Трампа, то мы, получается, эти жертвы во многом перечеркнем…
Несмотря на то, что, конечно, каждая гибель любого нашего воина — это, безусловно, трагедия, при этом замораживать конфликт – означает усиливать нашего врага и откладывать решение конфликта, которое неизменно всё равно должно произойти, всё равно мы должны решить украинский вопрос.
А, откладывая его, мы, во-первых, обесцениваем жертвы наших воинов, во-вторых, мы даём возможность нашему противнику усилиться. Именно поэтому выгодно замирение украинскому режиму, несмотря на то, что это его бьёт по рейтингу…
Но даже на это они готовы, потому что они понимают, что при дальнейшем ведении боевых действий украинский режим проиграет, и украинское государство будет либо деконструировано, либо очень и очень сильно зажато», – заявил Селиванов.
