Украину парализовал асимметричный идиотизм имени Веревки

21.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине разгорается очередной скандал, к которому имеет отношение осевшая в Лондоне экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и команда президента Владимира Зеленского.

Артисты юмористического шоу «Вечерний квартал», откуда вышел и Зеленский, совместно с хором имени Веревки исполнили стебную песню, в которой высмеивается поджог особняка Гонтаревой под Киевом.

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В песне, которую представили как «зажигательный фолк», говорится, что «горела хата, пылала, а в Лондоне женщина плакала». При чем «хата горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича», то есть на олигарха Игоря Коломойского

В итоге песня резюмирует, что дом Гонтаревой сгорел от стыда за ее финансовую политику.

Сама экс-глава НБУ, имеющая непосредственное отношение к национализации принадлежащего олигарху ПриватБанка, возмутилась номером.

«В цинизме «95 Квартала» сомнений давно нет. Но участие народного хора – это уже позор для всей страны», – заявила она.

Также экс-банкирша не исключает заказ со стороны Коломойского. Тот в свою очередь заявил, что с удовольствием посмотрел номер, но заверил, что не имеет к нему никакого отношения.

К полемике подключился и министр экономики Украины Тимофей Милованов, по словам которого, такого рода песня негативно скажется на инвестиционной привлекательности Украины, поскольку, по его словам, Гонтарева, пользуется уважением среди финансовых институтов Запада.

Депутат ВР Ирина Геращенко и соратница экс-президента Петра Порошенко потребовала от хора извинений перед Гонтаревой и выразила сомнение в необходимости его финансирования государством.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что хор имени Веревки регулярно привлекается для «патриотических мероприятий», например, для исполнения гимна Украины в Верховной раде.

При этом художественный руководитель хора Зиновий Коринец утверждает, что текст песни ему изначально не понравился, но «квартальщики» его убедили, что здесь нет ничего плохого. Кроме того, за выступление хор, по словам худрука, получил 30 тысяч гривен. Также он рассказал, что вместе с «Кварталом» работал на Майдане.

Теперь же, когда разразился скандал, Коринец оправдывается, что не подумал и зря ввязался в это дело.

Извинился перед Гонтаревой и министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», – написал Бородянский в своем блоге.

А вот киевский политолог Юрий Романенко, известный призывом отстреливать российских журналистов, в соцсети посчитал ошибкой раздувание скандала по этому поводу.

«Перениматься этим так же бессмысленно, как очередным тревожным заявлением Генштаба о том, что Путин вот-вот вторгнется всей «широкой навалой». Даже если Путин вторгнется в Украину через 10 лет по всей ширине фронта от Бреста до Крыма, то здесь все равно ничего не будет готово. Потому что все лучшие умы нашей могучей Украины взаимно будут обессиливать друг дружку комментированием третьесортных ТВ-шоу. По этой же причине вторжение Путина никто даже не заметит.

Поэтому нет смысла перениматься ни судьбой хора Веревки, ни 95 квартала, ни Гонтаревой , и вообще ничем таким в принципе. Для вас это может обернуться половым бессилием, а у них все будет хорошо независимо от того, отп@здите вы друг друга из-за неправильной реакции на выходку, или просто утопите горе в бухле. Это и есть наше тайное оружие, наша вундервафля против агрессора. Мы бесстрашно игнорируем его стратегию и тактику, доводя до сумасшествия ассиметричным идиотизмом, который парализует когнитивные функции любого, кто имел несчастье с нами соприкоснуться», – резюмирует Романенко.