Украину планируют накачать западной бронетехникой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Соединенные Штаты поставили цель истощить военно-экономический потенциал России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Нынешнее нежелание США поставлять ВСУ Abrams объясняется во многом не только материальными причинами (это самые дорогие в мире танки), их эксклюзивностью и т.п., но и стремлением Вашингтона подключить к массовому военному снабжению Киева европейские страны НАТО. Как в свое время утверждала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, советник президента США по безопасности Джейк Салливан еще в октябре призвал Германию поставить Украине танки Leopard 2. Применение других типов танков и ВВТ натовских стандартов от европейских производителей вместе с американским пакетом военной помощи, который уже превышает 20 млрд долл., ставит целью истощить военно-экономический потенциал РФ», – сказал генерал «Независимой газете».

Он напомнил, что ранее о поставках Украине колесных танков AMX-10RC заявила Франция.

«Париж может передать ВСУ не более 30 единиц AMX-10RC. Это составит более 10% всех танков этого типа, стоящих на вооружении Вооруженных сил Франции (по состоянию на 2016 год – 248 единиц). Это мизерные поставки, к примеру, ранее Польша и другие страны Восточной Европы уже передали Украине как минимум 600 танков Т-72 советского производства. Практически все они были потеряны подразделениями ВСУ за время боев. Советских танков в странах бывшего Варшавского договора почти не осталось. И вот на очереди – танки уже натовских стран», – отметил эксперт.

В свою очередь военный эксперт, полковник запаса Шамиль Гареев обращает внимание, что в Польше есть порядка 200 танков немецкого производства «Леопард» относительно новых модификаций.

«Если их в Войске Польском быстро заменят на бронетехнику из США, то все эти танки могут быть поставлены в Украину. Плюс не менее 100 танков «Леопард-2A4», находящихся в резерве, может поставить Украине Испания. Определенное количество танков «Леопард-2A4» (не менее 100 единиц) обещала передать ВСУ бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен. Все вопросы, связанные с передачей Киеву танков, решают политики. И тенденция, к сожалению, такова, что при дальнейших успехах России в спецоперации объем боевой помощи НАТО может возрастать», – предупреждает Гареев.

Он предупреждает, что не менее важное значение может иметь применение Киевом беспилотной ударной авиации, самолетов F-15 и F-16 и вертолетов, которые могут быть поставлены ВСУ Пентагоном без каких-либо объявлений.

«По крайней мере обучение летного состава ВСУ по эксплуатации американской боевой авиатехники в США, судя по данным СМИ, с лета 2022 года идет полным ходом», – заявил Гареев.