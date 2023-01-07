Британская газета: Макрон пересекает красную черту. Французские танки идут против русских

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Франция станет первой страной НАТО, которая поставит на Украину тяжелую бронетехнику западного производства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», британская газета The Daily Telegraph

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«Владимир Зеленский почти целый год умолял союзников поставить западные танки, когда Эммануэль Макрон взял трубку на этой неделе. В ходе недолгой беседы Елисея с Мариинским дворцом в Киеве господин Макрон, наконец, согласился отправить украинскому президенту одну из своих самых желанных премий», – говорится в статье.

Указывается, что речь идет о колесных боевых машинах AMX-10 КР с установленной 105-миллиметровой пушкой, которые периодически классифицируются как колесные танки.

Отмечается, что эта бронетехника не является чем-то особенным.

«Но этот подарок делает Францию первой, кто отправляет боевые машины западного производства в Киев. Красная линия была преодолена, военное табу нарушено – самым маловероятным из кандидатов. Господин Макрон проявил инициативу и опередил такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания и Германия, отправив тяжелую броню в Киев. За этим последует спешка со стороны союзников», – прогнозирует издание.