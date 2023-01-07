Британская газета: Макрон пересекает красную черту. Французские танки идут против русских

Олег Кравцов.  
07.01.2023 17:00
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Франция


Франция станет первой страной НАТО, которая поставит на Украину тяжелую бронетехнику западного производства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», британская газета The Daily Telegraph

Франция станет первой страной НАТО, которая поставит на Украину тяжелую бронетехнику западного производства. Об...

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«Владимир Зеленский почти целый год умолял союзников поставить западные танки, когда Эммануэль Макрон взял трубку на этой неделе. В ходе недолгой беседы Елисея с Мариинским дворцом в Киеве господин Макрон, наконец, согласился отправить украинскому президенту одну из своих самых желанных премий», – говорится в статье.

Указывается, что речь идет о колесных боевых машинах AMX-10 КР с установленной 105-миллиметровой пушкой, которые периодически классифицируются как колесные танки.

Отмечается, что эта бронетехника не является чем-то особенным.

«Но этот подарок делает Францию первой, кто отправляет боевые машины западного производства в Киев. Красная линия была преодолена, военное табу нарушено – самым маловероятным из кандидатов. Господин Макрон проявил инициативу и опередил такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания и Германия, отправив тяжелую броню в Киев. За этим последует спешка со стороны союзников», – прогнозирует издание.

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