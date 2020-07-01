01.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украину поднимут на дыбы собственные буйные негры – соратник Тимошенко


Украина стоит на грани вспышки неконтролируемой ненависти, которая приведёт к беспорядкам, наподобие происходящих в США, а украинцы будут играть роль агрессивных негров.

Об этом в эфире Youtubе-канала Ukrlife.TV заявил работающий на штаб Юлии Тимошенко директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем слабее государство, тем больше удар по экономике и здоровью населения от коронавируса, и следующая волна эпидемии будет более невротичная, более жестокая.

Я не случайно привёл пример негров в США, я не знаю, кто на Украине будет выполнять функцию негров, но массовые беспорядки и вспышки неконтролируемой ненависти обязательно будут. Напряжение не может копиться вечность, ему нужен выход», – заявил Небоженко.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества Олег Соскин заявил, что ухудшение ситуации в украинской экономике скоро приведет к серьезному социально-экономическому кризису.


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