Украину Порошенко сравнили со “Свадьбой в Малиновке”

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко объявил военное положение, чтобы в очередной раз надавить на жалость международных партнеров и выпросить дополнительную финансовую помощь, в то же время продолжая грабить собственное население.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавинатора».



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Ситуацию на Украине он сравнил с сюжетом советского кинофильма «Свадьба в Малиновке».

«Для чего еще 30 дней? Конечно попросить денег. Впереди тяжелая зима, газа не хватает, сала нет. Помните сюжет из любимого фильма: «Батька, гроши давай!». А к батьке даже не подпускают.

На выборы где взять «гроши»? Без них никак не переизбраться. И сейчас, за 30 дней, целые батальоны «попандопул» пойдут по всей Украине собирать, а кто не даст – будет объявлен врагом, будет национализация, а проще говоря отжим имущества. Таким образом, будет касса президентских выборов, ну и надо кормить бандеровскую банду, вот им 30 дней полной свободы действий», – пояснил Нилов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление российского политика и писателя-публициста Николая Старикова о том, что украинский президент Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов используют военное положение для получения миллионных прибылей, искусственно обваливая гривну и повышая спрос на доллар.