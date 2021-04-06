Украину провоцируют на войну, чтобы остановить «СП-2»

06.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Соединенные Штаты пытаются представить Россию агрессором, которого следует наказать прекращением достройки последних километров газопровода «Северный поток»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов, отвечая на вопрос, что как на отношение американцев к проекту повлияла смена администрации в Вашингтоне.

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«По большому счету ничего. Было наивное ожидание, что Байден не будет так жестко прессовать своих партнеров в Европе. Но прессинг продолжается. Про «Северный поток-2» речь шла даже на последнем саммите НАТО! Где это видано, чтобы военный блок обсуждал не танки, а газовую трубу? Смешно, хотя, может, и не очень…», – сказал Симонов «Комсомольской правде».

«США по-прежнему давят на Германию из-за этого проекта. Но при Байдене серьезно активизировалась и Украина (у него в Киеве личная история, связанная со скандалами вокруг его сына). Видно, что он подначивает ее к более агрессивным действиям. Отсюда, между прочим, и напряженность в Донбассе, и общая истеричность Украины», – добавляет эксперт.

По его словам, прежний президент США душил «СП-2» как конкурента американских энергетиков, тогда как для нынешнего – это политический вопрос.

«Но, провоцируя Украину на войну в Донбассе, конечно, в уме держится и «Северный поток». Цепочка будет такая: «Русские опять вступили в войну! Что вам еще нужно, чтобы понять: Россия – страшная страна? Надо ее наказать всеми возможными способами, в том числе и остановить «Северный поток-2», – резюмировал Симонов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в попытке сорвать достройку газопровода Польша затеяла провокации в Балтийском море.