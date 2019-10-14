14.10.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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Украину собираются включить в состав Союзного государства – Портников

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует сформировать единое государство с Украиной, Белоруссией и Казахстаном.

Такое мнение в интервью журналу «Країна» высказал киевский пропагандист Виталий Портников.

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«Цель Москвы – ликвидация нашей государственности. Руководство РФ хочет включить Украину сначала в Евразийский экономический союз. А потом – в состав нового союзного государства России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Ее построение является главным политическим заданием Путина. Считает, этим должно закончиться его президентство», – сказал Портников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Москве предложили по частям возвращать Украину в состав России.

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