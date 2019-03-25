Украину хотят возвращать в Россию по частям

25.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Тема Новороссии на Украине всегда была запрещена, потому что без этого региона «незалежная» сразу же превратится в провинциальное и бесполезное для соседей подобие Молдавии.

Об этом на конференции в Москве заявил старший научный сотрудник Института Российской истории РАН Андрей Марчуков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему она [тема Новороссии] была табуирована на Украине – это понятно. Если взглянуть на карту Украины, то станет понятно, что половина наиболее технологически и культурно развитых областей – это области Новороссии. И если Украина их лишается, то она превращается в нечто сугубо провинциальное, оторванное от морей, и не имеющее того стратегического значения, которое она имеет в наши дни. Поэтому для Украины Новороссия – это вызов, как угроза антирусскому украинскому проекту вообще, так и угроза её территориальной целостности», – отметил Марчуков.

«Без большой Новороссии остальная Украина превращается в большую Молдавию, потому что 70-80 процентов экономического производства находится в Новороссии.

И я вас уверяю – когда в Киеве будут стоять русские танки, вы через 5 лет не найдёте ни одного человека, который бы сказал, что он участвовал в Евромайдане. И когда вы покажете ему фотографию, где он стоит с транспарантом «Кто не скаче – тот москаль», он ответит: «Вы меня неправильно поняли. Да, стоял. Но в Евромайдане не участвовал», – в свою очередь заявил присутствующий журналист Александр Чаленко, покинувший Киев в 2014 году.

Марчуков предложил возвращать Украину в состав РФ не всю сразу, а по частям, начиная с регионов, население которых больше всего этого ждёт.

«Когда говорят: «Нам нужна вся Украина» – это значит, что ничего не будет сделано и ничего не нужно. Потому что есть украинская нация, есть миллионы людей, которые в этом убеждены, как бы мы к этому не относились. Но это их оружие, и нам надо уметь им бороться. И если они выходят на коньках и с клюшками, а у нас выходят с футбольным мячом на ледяную площадку, то, естественно, победить нельзя.

Только по частям, как произошло с Крымом, как живёт и надеется Донбасс, который уже пять лет в состоянии войны. Только по частям те, кто хочет, кто ощущает себя русскими, для кого Россия – матушка, а Украина – мачеха, те должны стать частью России», – резюмировал эксперт.