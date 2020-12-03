Украину трясёт от появления ЛДНР в Совбезе ООН: Монополия «на правду» разрушена

03.12.2020, Москва, Владимир Гладков

Каков бы ни был статус встречи Совбезе ООН, на которой впервые выступили представители ДНР и ЛНР, самое важное, что Украина начала терять монополию на «единственно верное» мнение на международных площадках.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Украина находится в таком жёстком треморе, – то количество сообщений, которое сейчас вылетает на ленту украинских агентств, просто поражает. Особенно наш любимец – глава МИД Украины: «мы сорвали, это победа!». Господа, вы правда считаете, что, уговорив основных людей, которые считаются медиаторами процесса – Францию и Германию, которые выступают гарантами Минских соглашений, уговорив их не участвовать, вы им сделали большую услугу? Вы, правда, уверены, что люди, отказавшись от просто диалога, не демонстрируют свою какую-то близость к одной из сторон конфликта? Правда, думаете, что это для вас серьёзная победа?» – обратился Мирошник к украинским оппонентам.

«Мы считаем, что в любом случае это площадка Совета безопасности, туда приглашаются эксперты, туда приглашаются заинтересованные лица, и там принимают участие члены Совбеза – это пять стран с постоянным статусом, десять с непостоянным, которые работают в этом году.

Было два государства с постоянным статусом – Россия и Китай, и пять из десяти с непостоянным статусом, плюс участвовала Индия, плюс – Белоруссия. Это те, кто задавали вопросы, участвовали в обсуждении, высказывали свою точку зрения», – подчеркнул переговорщик.

«Если взять население Китая и Индии, то уже понятно, что половина мира услышала», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«То количество заявлений говорит только об одном: Украина очень сильно боится разрушения монополии. Украине всё это время было очень приятно, что в ПАСЕ может приехать только Украина, только Украина может рассказывать о «зверствх», о «российско-оккупацийных войсках», представителей республик там не было никогда. Не было ни на парламентской ассамблее, ни на постоянном совете и так далее, в большинстве международных организаций была представлена одна монопольная точка зрения.

То есть, пользуясь исключительно процедурой, ничем другим Украина не пользовалась и не могла мотивировать, почему одна сторона конфликта имеет право высказывать свою точку зрения, оболванить людей, а перед другой закрываются двери. Вот, сегодня эти двери открылись», – добавил Родион Мирошник.