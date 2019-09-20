20.09.2019, Киев, Максим Карпенко

В случае отказа от евроинтеграции и разворота в сторону России Украину ждут проблемы с сепаратизацией регионов.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бессмертный считает, что сегодня уже наметилось сближение Украины к России.

«Украину возвращают в российский дискурс. Навязывают смыслы периода Януковича. Это очень опасная вещь. Речь идет о том, что сейчас снова появляются вещи, что власть не должна ориентироваться на европейские ценности, что Европа нас не ждет… Украине нужно не организационное, не формальное нахождение в Европейском союзе, Украине нужны ценности, которые исповедуют европейские страны, европейское общество…

Если мы сейчас развернем рельсы снова и будем говорит, что вернувшись и позвонив в Москву мы решим экономические вопросы, мы и экономические вопросы не решим, и политически себя приведем в пропасть. Мы очень быстро будем решать проблему целостности Украины как проблему номер один», – заявил Бессмертный.

Ранее украинские радикалы заявили, что если Киев будет вести политику мирного диалога и налаживания отношений с Москвой, украинские националисты будут вынуждены бежать в другое государство – Волынскую народную республику.