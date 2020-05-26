«Украину взращивают для войны с Россией. Осталось недолго» – Пучков

26.05.2020, Москва, Владимир Гладков

На Украине чествуют гитлеровского коллаборанта Степана Бандеру, чтобы взращивать нацистское государство для войны с русскими. Подобная политика восхваления нацизма в РФ приведёт к гражданской войне и расчленению России.

Об этом в эфире YouTube-канала «Я люблю кино» заявил российский писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти разоблачения злодеяний коммунизма направлены ровно на одно – чтобы стравить население друг с другом. Вы не поверите, но подавляющее большинство населения страны — это потомки коммунистов. Это коммунисты готовили страну к войне, это коммунисты победили в Великой Отечественной войне.

Но, оказывается, были власовцы, вы знаете у них была своя «правда». Были казаки, которые воевали в СС под руководством генерала Краснова, у них была своя «правда», давайте их послушаем что они скажут. Нельзя этого делать, нельзя их слушать», – заявил Пучков.

«Посмотрите на бывшие советские республики, на ту же Украину, населённую точно такими же русскими, как и я. Как так получилось, что нацист Степан Бандера там народный герой, там чествуют дивизии СС, как это так получилось? В России скажут: «У нас не так». Так же. И если это пропихивать в России, конец будет точно такой же.

Там нацистское государство, которое, как бешеную гиену, выращивают на границе с Россией для того, чтобы с нами воевать. Погодите, недолго осталось», – подчеркнул публицист.

«Теперь то же самое надо устроить внутри России – лично я такого не хочу, я считаю это элементами вражеской пропаганды, направленной исключительно на расчленение Российской Федерации и на организацию гражданской войны», – резюмировал Пучков.

Напомним, ранее мэр Тернополя Сергей Надал обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом повторно присвоить звание героя Украины вождю украинских националистов Степану Бандере.