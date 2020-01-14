Украину загоняют в Средневековье

14.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Продвигаемый Владимиром Зеленским и его командой закон о рынке земли имеет механизм, позволяющий иностранцам аккумулировать в своих руках огромные территории.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил киевский политолог Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон о рынке земли позволяет не более 10 тысяч гектаров в одни руки, за исключением банков и кредитных организаций. Банк даёт кредит фермеру под залог земельного участка. Фермер не оплачивает кредит, и банк конфискует земельный участок. И так не одному фермеру, а пяти, десяти, хоть сотне.

И банк может собрать эти заложенные земли уже в своей собственности без верхней ограничительной черты – хоть 10 тысяч гектаров, хоть 500 тысяч гектаров. То же самое касается и кредитных организаций.

Таким образом, создаётся очевидный механизм, как иностранные компании смогут аккумулировать украинские земли, уже про 10 тысяч гектаров не идёт речи, даже о 200 тысяч не идёт, это гораздо большие земельные участки. Это всё может быть просто отобрано», – сказал эксперт.

По его мнению, такими темпами Украина пойдёт по пути Аргентины, Мадагаскара и стран Центральной Африки, и превратиться в нищее государство, напоминающее своим устройством средневековую Англию.

«Есть пример Мадагаскара, Центральной Африки, Аргентины, где фактически не было ограничений по скупке земель. На Мадагаскаре просто голод. В Центральной Африке уже нет речи о знаменитых заповедниках, центральных парках.

Ну и Аргентина – это большие латифундии, мы очень хорошо это знаем. Знаем и по тому, как хозяйствует в Аргентине украинская диаспора – украинцы, которые способны к качественной работе на аргентинской земле, но не как крупный латифундист, а просто нормальное семейное фермерское хозяйство. Мы видим, что и там ситуация как в Средние века в Англии, где крестьян сгоняли с земель, чтобы отдать эти земли под пастбища.

То же самое произошло и в Аргентине, такое же готовится и на Украине», – возмутился политолог.

Также Константин Матвиенко подчеркнул, что такими темпами Украина перестанет существовать как государство.

«Земля – это территориальная основа страны. А без страны не существует государства», – резюмировал эксперт.