Украину захлестнула волна коронавирусного мародерства

17.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские власти и олигархи используют ситуацию с коронавирусом в собственных интересах за счёт простых украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я такого уровня жлобизма того, что происходит в стране, не могу описать – то, что делает нынешняя власть и то, что происходит у нас. Первый из жлобов в списке – это Коломойский. Человек, который владеет международной авиалинией Украины, поднял цены на несколько раз на ровном месте для людей, которым правительство сказало возвращайтесь домой. Это его жизнь, его уровень. Неважно, на чём зарабатывает человек – на крови, на войне, он мародёр был, жлобом и останется.

Второй жлоб – это коллективная власть нынешняя, правительство Украины. Почему: когда на прошлой неделе премьер-министр Словакии публично на всю страну объявил, что Словакия с целью борьбы с коронавирусом решила закупить в Украине эти самые маски на сумму 1,2 миллиона евро.

Ему с Украины сказали, что можно купить, но только за кэш. Собрали словаки деньги и хотели лететь в Киев, чтобы самолётом вывезти маски, но некто бизнесмен из Германии перекупил это за полтора миллиона! На что правительство Украины в лице главы МИД Кулебы заявляет: вот видите, граждане Украины, словаки хотели незаконно купить у нас маски, представляете? Вот словаки сволочи!», – рассказал политолог.

«А у меня вопрос, господин Кулеба, а кто продал маски немцам? И как это так публично самолётами вывозятся маски из Украины? Это означает, что нынешняя власть – это не власть исполнителей, это власть мародёров, которые рассказывают нам, чтобы мы занимались самоизоляцией, чтобы мы беспокоились за своих стариков, чтобы они не погибли, а сами на наших глазах воруют, мародёрствуют, да ещё и врут! Дальше, любой человек через систему «Alibaba» может купить украинские маски в Китае. А кто же вывез миллионы штук в Китай?», – возмущался Вакаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее стало известно, что украинские толстосумы фактически оставляют соотечественников один на один с эпидемией без аппаратов ИВЛ.