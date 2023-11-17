Украину заселят депортированными из США мигрантами – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
17.11.2023 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Миграция, США, Украина


В борьбе за «свободу и демократию» украинская власть уничтожает титульную нацию государства.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В борьбе за «свободу и демократию» украинская власть уничтожает титульную нацию государства. Об этом...

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«Уже ж никто не рождается, все – не просто демографический кризис в Украине, в Украине уже демографическая катастрофа.

Я сейчас смотрел Бразилию, Аргентину, потом эти страны, из которых идут беженцы в США – это все белое христианское население, поэтому переживать даже нечего, они с удовольствием, когда Трамп станет президентом, деньги им даст, они все приедут и будут в Украине жить, когда Зеленский перебьет всех уже украинцев и все семьи. », – сказал эксперт.

«Зеленский так сильно борется за свободу и демократию, что скоро уже украинцев не останется. Мужчин не будет, ну приедут эти из Аргентины, из Парагвая, из Бразилии, из Никарагуа, других стран. Приедут – и нормально, женщины есть, и заселят.

Не надо переживать, кто заселит Украину. Зеленский, может, специально это и делает, может, ему поручили это делать, мы же не знаем», – заявил Соскин.

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