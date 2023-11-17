Украину заселят депортированными из США мигрантами – экс-советник Кучмы

В борьбе за «свободу и демократию» украинская власть уничтожает титульную нацию государства.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже ж никто не рождается, все – не просто демографический кризис в Украине, в Украине уже демографическая катастрофа.

Я сейчас смотрел Бразилию, Аргентину, потом эти страны, из которых идут беженцы в США – это все белое христианское население, поэтому переживать даже нечего, они с удовольствием, когда Трамп станет президентом, деньги им даст, они все приедут и будут в Украине жить, когда Зеленский перебьет всех уже украинцев и все семьи. », – сказал эксперт.