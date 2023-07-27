«Украины не существует!» – румынский сенатор Диана Шошоакэ

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ в ходе телеинтервью обрушилась с критикой в адрес НАТО, Евросоюза и румынского руководства.

Она возмущена тем, что Румынию втягивают в конфликт на территории Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратитесь в представительства НАТО и ЕС в Румынии, задайте им единственный вопрос: когда в Румынии прошёл референдум, согласно которому наша страна признаёт себя участницей конфликта, который не имеет к нам никакого отношения?», – заявила румынский сенатор.

Диана Шошоакэ подвергла критике президента Румынии Клауса Йоханниса, а также Социал-демократическую партию, обладающую большинством в румынском парламенте:

«С каких это пор президент Йоханнис защищает украинское зерно вместо того, чтобы защищать Румынию и румынский народ? С каких это пор парламентарии заступаются за Украину? Господа из СДП, мы даже не говорим о том, что вокруг Измаила находятся бывшие румынские территории», – отметила она.

По словам сенатора, в защите нуждается Румыния, а не Украина.

«Румыния в опасности. Украины не существует. Украина – это искусственное образование, которого не будет после войны, вне зависимости от того, кто в ней победит», – высказала своё мнение Шошоакэ.

Диана Шошоакэ – уникальный человек в политике Румынии и всей Восточной Европы. Впрочем, как уже писал ранее «ПолитНавигатор», идеи и взгляды, которые она высказывает, достаточно распространены в современной Румынии. Особенность этой женщины-политика в том, что она не боится высказывать эти идеи публично. В современной Европе уже одно это является несомненным подвигом.