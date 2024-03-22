«Укргидроэнерго»: Мы теряем ДнепроГЭС

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В ходе сегодняшнего российского ракетного удара по ДнепроГЭСу было два прямых попадания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

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«На сегодняшний день мы теряем станцию. В Запорожье станция ДнепроГЭС состоит из двух станций − ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 под угрозой, что работать… не знаем, в каком объеме и с какой мощностью сможет. Имено из-за ракетных ударов. Две ракеты прилетели по ГЭС-2», – рассказал Сирота признанному в РФ иноагентом «Радио Свобода».

По его словам, одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору.

«То есть ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает. Поэтому мы делаем все меры, чтобы, скажем, поднимать затворы и срабатывать воду. Потому что, к сожалению, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду», – заявил глава «Укргидроэнерго».

Напомним, что в ходе сегодняшнего российского удара были поражены несколько электростанций, после чего в ряде городов Украины начались проблемы со светом и введены аварийные графики отключений.