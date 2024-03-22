«Укргидроэнерго»: Мы теряем ДнепроГЭС

Игорь Шкапа.  
22.03.2024 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1795
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


В ходе сегодняшнего российского ракетного удара по ДнепроГЭСу было два прямых попадания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

В ходе сегодняшнего российского ракетного удара по ДнепроГЭСу было два прямых попадания. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«На сегодняшний день мы теряем станцию. В Запорожье станция ДнепроГЭС состоит из двух станций − ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 под угрозой, что работать… не знаем, в каком объеме и с какой мощностью сможет. Имено из-за ракетных ударов. Две ракеты прилетели по ГЭС-2», – рассказал Сирота признанному в РФ иноагентом «Радио Свобода».

По его словам, одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору.

«То есть ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает. Поэтому мы делаем все меры, чтобы, скажем, поднимать затворы и срабатывать воду. Потому что, к сожалению, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду», – заявил глава «Укргидроэнерго».

Напомним, что в ходе сегодняшнего российского удара были поражены несколько электростанций, после чего в ряде городов Украины начались проблемы со светом и введены аварийные графики отключений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть