Украина должна продолжить войну с Россией, не оглядываясь на позицию США и опираясь на поддержку Европы.

К такому выводу в статье, опубликованной изданием «Зеркало недели» приходит киевский дипломат, экс-замглавы одного из департаментов Совбеза Украины Александр Хара.

«Россия располагает демографическими, индустриальными и финансовыми ресурсами, чтобы продолжать войну как минимум еще год-два. В то же время Путин может рассчитывать на плечо «старшего китайского товарища» и быть почти уверен, что американский партнер не прибегнет к серьезному давлению из-за Украины. Захваченный российский танкер с венесуэльской нефтью — это про доктрину Монро, а не принуждение Путина к миру», – пишет Хара.

По его словам, пока эти параметры не изменятся, российский лидер Владимир Путин «не согласится ни на один вариант, который не является фактической капитуляцией Украины».

Не внушает автору оптимизма и мирный план, согласованный Киевом с европейцами и американцами.

«Несмотря на риторику украинских властей и партнеров, эти меры не являются настоящими гарантиями безопасности, ведь они не предусматривают ни ядерного зонтика для сдерживания новой агрессии, ни общего вооруженного отпора», – признает Хара.

По его словам не стоит надеяться и на «Совет мира», продвигаемый Дональдом Трампом, которого дипломат характеризует как «нестабильного человека».

Под конец Хара фактически признает, что Украина готова и далее играть роль пушечного мяса для Запада.