Укро-дипломат: «Если Донни проиграет выборы – проблема с Трампом не рассосётся, а усугубится»

Вадим Москаленко.  
23.10.2026 18:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Крайне ошибочно полагать, что после промежуточных выборов в Конгресс, даже в случае проигрыша демократам, у Дональда Трампа поменяется отношение к Украине.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-представитель Украины в ЕС, бывший замглавы администрации Петра Порошенко [террорист в РФ] Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Крайне ошибочно полагать, что после промежуточных выборов в Конгресс, даже в случае проигрыша демократам,...

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«Звучат мнения, давайте дождёмся 3 ноября, речь идёт о промежуточных выборах в Конгресс, и ситуация может поменяться. Это блеф. Я считаю, что думать о том, что если в результате выборов в Конгрессе получат определенное преимущество демократы, то Трамп станет хромой уткой, тогда ситуация может поменяться, это опасная мысль. Ситуация не поменяется, Трамп останется.

И более того, он будет продолжать руководить внешней политикой. Как показывает практика, Трампу не удастся удержать двухпалатную доминацию и в Палате представителей, и в Сенате.

Это объективная реальность для внутренней политики США. Ещё со времён Джонсона, это 60-е годы, ни один президент по завершению своей каденции не имел большинства в двух палатах. Это нормальная ситуация, это демократия», – сказал Елисеев.

«Поэтому на сегодня думать о том, что оно рассосется и Трамп поменяет свою позицию – нет. Он будет продолжать заниматься внешней политикой. Более того, как показывает практика, наоборот, даже если демократы возьмут полностью Конгресс и Сенат, Трамп будет более активнее заниматься внешней политикой.

Даже звучат мысли, что возможно Трамп после выборов, кроме более агрессивной позиции политики на Ближнем Востоке, например, придумает ещё одну маленькую так называемую войну, и в этом плане уже всё больше говорят о так называемой Кубе», – предупредил укро-дипломат.

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