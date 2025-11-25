Укро-дроновод: Опозоримся с «Фламинго» на весь мир, будем ещё плеваться от этой истории

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если ВСУ примут на вооружение сырые разработки ракет «Fire Point», то это будет откровенной госизменой.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил воюющий с Россией майданщик Юрий Касьянов, беспилотное подразделение которого было недавно расформировано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Будет или не будет баллистика. Думаю, может, точно так же, как они сделали ракету «Фламинго». Макет ракеты сделать не очень сложно, в мире много людей, которые даже самостоятельно во дворе могут сделать ракету. Но сделать боевую ракету таким образом невозможно. В мире не так много компаний, которые могут это сделать, они большие с множеством специалистов. Американцы, очень мощная нация, делали ракету «Томагавк» 8 лет, а потом выходит Ирина Терех, которая занималась бетонной мебелью, и говорит: «А мы сделали «Фламинго», который намного лучше «Томагавка» во всём». Как на это можно реагировать? Нужно много лет или месяцев испытаний, прежде чем эта ракета станет боевой. Но когда человек заявляет, что уже до конца года ракета будет на вооружении, я здесь вижу только большую аферу и коррупцию. Если наше Минобороны, Генштаб действительно примет на оборону такую ракету, которая будет сырой, неспособной выполнять боевые задания, только для того, чтобы Fire Point получил дополнительные деньги от западных партнёров, это можно приравнять к госизмене», – возмущался Касьянов.

Он подчеркнул, что это изначально было пиар-проектом и нереализуемой аферой.

«Я уверен, что 3 тысячи ракет [обещанных Зеленским] не будет и в следующем году, и 300 не будет. И мы всем потом будем ещё очень сильно плеваться на всю эту историю, потому что она позорит имидж Украины во всём мире. Потому что всё это делается на деньги наших западных партнёров, которые уже начинают задавать вопросы», – обеспокоился укро-дроновод.

Ранее создатель ракеты «Фламинго» пообещал к концу года «клепать баллистику, как пирожки».