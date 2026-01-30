Укро-эксперт: Энергетическое перемирие – ловушка Путина

Энергетическое перемирие – ловушка, которую Владимир Путин приготовил для Зеленского.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не перемирие, а ловушка, которая создана для нашего правительства, президента перед переговорами, которые запланированы на первое февраля.

Сделали картину, что Путин миролюбивый, предложили 800 миллиардов инвестиций, гарантии безопасности. Единственное, что Украина должна отказаться от своего суверенитета, а это же отказ от Донбасса, от основных укрепрайонов, которые защищают страну. И тогда все будет хорошо. А если Украина не откажется, то во всем будет виновата Украина, Зеленский, украинская власть», — опасается Омельченко.