Укро-эксперт: Энергетическое перемирие – ловушка Путина

Анатолий Лапин.  
30.01.2026 15:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1305
 
Энергетическое перемирие – ловушка, которую Владимир Путин приготовил для Зеленского.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Это не перемирие, а ловушка, которая создана для нашего правительства, президента перед переговорами, которые запланированы на первое февраля.

Сделали картину, что Путин миролюбивый, предложили 800 миллиардов инвестиций, гарантии безопасности. Единственное, что Украина должна отказаться от своего суверенитета, а это же отказ от Донбасса, от основных укрепрайонов, которые защищают страну. И тогда все будет хорошо. А если Украина не откажется, то во всем будет виновата Украина, Зеленский, украинская власть», — опасается Омельченко.

Он утверждает, что такой сценарий прогнозировался изначально.   

«Когда уже они будут считать, что условия для Украины стали нетерпимыми, что они разобьют основные энергетические объекты, разделят энергосистему и так далее, тогда предложат мир, скажут, что «мы за мир, мы готовы вам дать дешевые энергоресурсы, только сдайте Донбасс, останьтесь без суверенитета, давите на власть. Мы же за мир, а ваша власть не хочет. Мы хотим вам добра, а ваша власть не хочет». Вот, именно эта стратегия и сработала», – тревожится укро-эксперт.

