Укро-эксперт: «Выборы на Украине пройдут с эффектом кирпича, брошенного в стиральную машину»

Если Зеленского продавят на проведение выборов, для Украины избирательная кампания обернётся «мега-срачем», но не разрешит проблем разваливающегося государства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выборы сейчас, скорее, будут иметь эффект кирпича, заброшенного в стиральную машинку, которая просто всё разнесёт. …Вот, проходят на этой неделе выборы, через неделю после, через месяц мы проснулись в стране, где все проблемы решены? Станем мы на путь, что проблемы экономической модели, проблемы мобилизации, коррупции с фортификациями и всем остальным, это решится? Нет… Кризис сейчас не политический, он управленческо-институциональный», – рассуждал Саакян.