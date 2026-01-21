Укро-политики клянчат новые транши Запада, пугая беженцами и «унитазной блокадой»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мэр Киева Виталий Кличко накануне в интервью британской Times объявил, что из-за блэкаута, вызванного российскими ударами, украинскую столицу уже покинули 600 тысяч человек. Это внушительная цифра, учитывая, что довоенное население Киева составляло около 3,5 миллионов (но оно увеличивалось за счет переехавших из фронтовой зоны). Но, похоже, что Кличко специально завышает число бегущих из города – прежде всего, чтобы напугать западную аудиторию новым наплывом беженцев в Европу и выклянчить новые транши, которые будут «осваивать» украинские чиновники.

Забавно, что Зеленский в обращении по ТВ объявил, будто за счет новых западных поставок вчера украинцам удалось сбить большую часть российских ракет. Правда, отражение одной атаки обошлось в 80 млн евро, сообщила BBC. Украинская пропаганда тут же начала трубить о возвращении эффективного противодействия ПВО, но буквально через пару часов в Киеве вновь погас свет. Повод задуматься о том, куда реально уходят деньги, – и для «громадян», и для спонсоров Зе-режима.

Кстати, репортёры Times беседовали с Кличко в мэрии, где, по их словам, сотрудникам запретили пользоваться туалетами из-за отсутствия воды.

«Температура почти минус 20, и Путин использует это, чтобы сломить сопротивление, вгонять всех в депрессию, создавать напряжённость в обществе», – сказал мэр-боксер.

Газета уточняет, что во многих зданиях из-за низкой температуры вода замерзает в унитазах, а подоконники покрыты сосульками.

«Вода – это ключ. Если русские продолжат препятствовать водоснабжению такого огромного города, это создаст риск полного коллапса», – заявил изданию киевский политолог-русофоб Тарас Загородний.

Ранее именно он, как сообщал «ПолитНавигатор», угрожал, что «настоящими санкциями» для России станут украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам.

А ведь именно после ударов по НПЗ и отказа Зеленского от «энергетического перемирия» Россия возобновила системные удары по украинской энергосистеме.