Укро-политолог о сложном выборе: Ежедневные «калибровки» или «гибридная гражданская война» в «несостоявшемся государстве»

Вадим Москаленко.  
12.12.2025 10:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 255
 
Дзен, Политика, Украина


Выбор Украины невелик – или продолжающиеся ежедневные российские удары, или мирное соглашение на условиях Москвы, чреватое продолжением конфликта уже в гибридной сфере.

Такие перспективы в ходе «круглого стола» в Киеве обрисовал украинский политолог Владимир Лупаций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Навязанный мир – это риск блокирования евроинтеграции и путь к экономической несостоятельности. Поскольку отсутствие гарантий безопасности станет фактором торможения планов по евроинтеграции, без гарантий безопасности Украина останется в серой зоне, что будет отпугивать инвестиции и необходимость послевоенного восстановления», – сказал Лупаций.

Также, по его словам, «навязанный мир сделает системным риск гибридной войны в формате украинофобии и необъявленного и таргетированного террора».

«То есть стратегическая цель России в этих условиях будет перезапуск комплексной гибридной войны с целью размывания национальной идентичности, превратить Украину в несостоятельное государство.

Или развернуть террор против лидеров национального сопротивления, спровоцировать гражданский конфликт как основание для СВО-2», – тревожился укро-эксперт.

