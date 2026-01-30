Укро-политолог рассказал, куда пропали Погребинский и Карасёв

Игорь Шкапа.  
30.01.2026 17:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1814
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина


Киевский политтехнолог Андрей Золотарев поведал подписчикам, где сейчас находится оппозиционный украинский политолог Михаил Погребинский, который пропал с радаров после начала СВО.

Об этом эксперт сообщил в своем видеоблоге, отвечая на вопросы читателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насколько я знаю, Михаил Погребинский на свободе. Он выехал. Судя по всему, либо в Германии, либо в России, но информационно в последнее время не наблюдается никакой активности Михаила Борисовича. Но могу заверить, что с ним всё в порядке, он жив, здоров, на свободе», – сказал Золотарев.

Аналогичный вопрос ему задали и по политологу Вадиму Карасеву, изначально поддерживавшего майданщиков, но впоследствии перешедшего на более взвешенные позиции.

«Тут иная ситуация. Нет, не открыли уголовное дело, он не томится в застенках, но в отношении него введены персональные санкции СНБО, которые значительно усложняют как политическую, так и общественную активность для публичной персоны, которой являлся Вадим Карасёв. Учитывая, что у него семейные проблемы, в последние несколько месяцев он практически исчез с YouTube-каналов. Равно как и на телевидении, он в стоп-листе, по сути, его отканселили», – рассказал политтехнолог.

Он говорит, что на свободе и бывший депутат ВР Елена Бондаренко, а слухи о ее смерти пошли из-за того, что экс-нардеп Евгений Мураев в одном из выступлений перепутал ее с погибшей в аварии коллегой по парламенту Еленой Бережной.

«Насколько я знаю, она не в Украине. Соответственно, в силу того, что она не ведёт сейчас активной публичной деятельности, отсюда проистекают такого рода слухи», – резюмировал Золотарев.

