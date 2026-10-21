Укро-политолог: США начали торги с Россией по «модели Лукашенко»

Анатолий Лапин.  
21.10.2026 15:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Вполне вероятно, что скоро Штаты снимут санкции со всего российского «теневого флота».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вполне вероятно, что скоро Штаты снимут санкции со всего российского «теневого флота». Об этом...

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«Это – параллельный трек, который угрожает Украине и используется американцами, в том числе, для давления на Украину и на Европу. Ожидается, и я уже недели кричу о том, что после назначения спецпредставителя Трампа Коула ответственным за освобождение заключенных – того Коула, который снимал санкции с Белоруссии, что эта практика продлится и на Россию.

Действительно, говорят, что в ближайшие дни-недели Россия освободит некоторых американских граждан, а США в ответ на это снимут еще часть санкций с Москвы. Вероятно, решение сейчас по «теневому флоту» и по покупке, даче разрешений на продажу зарубежных активов российской компании «Лукойл». Обсуждаются и другие варианты. Это все подстегивает Украину и Европу…

Если переговоры между США с одной стороны и Украиной-Европой с другой закончатся неудачей, тогда США пойдут на прямые сделки с Москвой», – обрисовал ситуацию Бортник.

Читайте также: «Трамп зол на Европу с Украиной – и ломает всю конструкцию» – Бортник

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English version :: Читать на английском Укро-политолог: США начали торги с Россией по «модели Лукашенко»

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