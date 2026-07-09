Укро-разведка успокаивает «громадян»: Вместо у «русских заканчиваются ракеты» – «они почти достигли пика»

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Россия вышла на уровень производства в 60 баллистических ракет в месяц к установкам «Искандер». Это как раз те изделия, которые оставшаяся без боеприпасов к «Пэтриот» Украина не может сбивать.

Об этом в эфире «Апострофа» заявил замглавы военной разведки Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день Россия почти достигла пика по производству высокоточного оружия. В общей сложности они могут производить 60-65 баллистических ракет для комплекса «Искандер» ежемесячно. И это, в сущности, максимум, на что они на сегодняшний день способны, потому что есть другие виды вооружения. Это первое. Мы уже понимаем, что они сначала накапливают, а затем наносят удары. Военная разведка посчитала, что таких ударов, как был сегодня (интервью записывалось после удара по Киеву, – ред.), может быть два-три в месяц, не больше. Возможны меньшие удары, их большее количество, но на сегодняшний день Россия пытается достичь наиболее полного эффекта. И этот полный эффект касается, к сожалению, уничтожения нашей критической инфраструктуры и, в том числе, нашего оборонно-промышленного комплекса», – заявил Скибицкий.

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