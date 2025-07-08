Укро-журналист предложил убедить Трампа, что американцы тоже рагули

Вадим Москаленко.  
08.07.2025 23:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Киеву необходимо распространять в США нарратив о том, что Украина сражается за свободу, как когда-то американцы отбивались от британского ига.

Об этом на своём канале заявил украинский журналист Юрий Коновальчук, соратник по либертарианским взглядам бежавшего в США киевского миллионера Геннадия Балашова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву необходимо распространять в США нарратив о том, что Украина сражается за свободу, как...

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«Почему мы не используем этот пример, чтобы показать американцам и всему свободному миру, что мы «такие же самые, как вы»? Мы освобождаемся от колонии. Вы в своё время от британской колонии освобождались и требовали помощи всего мира и поддержку искали.

И мы сейчас освобождаемся от той же самой колонии. Мы хотим быть свободными, такими, как вы. Почему мы не используем именно такой постулат?» – вещал Коновальчук.

Он продолжил развивать свою странную аналогию.

«Мы смотрели [на Америку], как на страну свободного мира. Страну, которая сделала из беженцев разных стран, сбежались люди, которым не дали возможности развернуться в своей стране, земельных наделах, шахтах, строительстве или ещё чего-то не было.

Они приехали в свободную страну, на свободную землю и устроили свою страну, которая стала процветающей», – рассуждал укро-журналист, торгуя русскими землями.

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