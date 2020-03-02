«Укроборонпром» попался на масштабных хищениях

02.03.2020, Киев, Максим Карпенко

СБУ раскрыла схему хищения из госбюджета порядка 750 тысяч гривен при проведении тендера на закупку запчастей для оборонного завода. Речь идет о «Житомирском бронетанковом заводе», который занимается ремонтом и модернизацией старой советской бронетехники по заказу ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщает пресс-служба СБУ, контрразведка ведомства выявила, что должностные лица завода через фиктивные фирмы искусственно завысили стоимость деталей, чтобы получить из Гособоронзаказа больше денег.

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«По версии предварительного следствия, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру «Укроборонпрома», объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона.

По предварительным данным расследования, из-за злоупотребления чиновников госпредприятия стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 000 гривен государственных средств. Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области.

Изъяты оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядке использования деталей, компьютерной техники, а также почти 400 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что по результатам проверки в десантно-штурмовых войсках Украины из-за использования некачественных запасных частей, выявлены неисправности у почти половины парка техники.