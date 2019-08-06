Укроборонпром: Скорбный список саморазваливающихся «перемог»

06.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинская пропаганда хвастается о якобы небывалых успехах в производстве новейших образцов вооружений, которые на деле оказываются мало на что пригодным старьем.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что анонсированная бывшим секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым (см. «Оружие возмездия» Вернера фон Турчиноффа) разработка перспективных ракет «Сапсан» и «Гром», которой занималось КБ «Южное», забуксовала, и сейчас о ней ничего не слышно, а КБ «Луч» не справилось с проектом «Нептун» (ПКР Х-35), при этом другой проект «Ольха» (РСЗО) продвигается с большим скрипом и никак не может завершиться.

«На фоне разорения оборонных предприятий, созданных еще в советский период, смехотворно выглядит переориентация заводов «Маяк» (ранее выпускал магнитофоны) и «Рубин» (в прошлом производил телевизоры) на военную продукцию. Первый отличился созданием самовзрывающихся 120-мм минометов «Молот» (переделка из советского миномета «Сани») и саморазваливающихся пулеметов КМ-7,62 (в оригинале – ПК). Второй взялся за переделку советского гранатомета СПГ-9 «Копье» в украинский «Ланцея» (то же «копье», но уже на латыни)», – указывает издание.

Также в статье говорится, что переделка старого советского оружия в «новую» некондицию оказалась прибыльным бизнесом на Украине, к которому приложил руку и экс-президент Украины Петр Порошенко, купивший завод «Кузня на Рыбальском», в советское время производивший малые гражданские суда.

«В нынешнем своем виде, при новом владельце, это предприятие попробовало производить десантно-штурмовые катера «Кентавр» проекта 58503 – но тщетно. Это же предприятие отметилось производством катеров «Гюрза»,очень невысокого качества. Украинский ОПК особо оскандалился созданием новейшей снайперской винтовки ВМ2 МП-УОС, на поверку оказавшейся трехлинейкой Мосина. Но по заявлениям украинских оружейников, за последнее время им удалось создать около 400 образцов нового и перспективного оружия», – подчеркивает «НГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский признал, что Украина не способна производить современные виды вооружений, а потолок украинского ВПК – броневик «Дозор» и миномет «Молот».

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