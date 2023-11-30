Укроэксперты потратили три дня на разбор фейкового видео о Залужном

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Украинские специалисты потратили три дня на то, чтобы доказать подделку шуточного видео с призывом от лица главкома ВСУ Валерия Залужного поднять мятеж против Зеленского.

Разбор ролика провели на специально собранной конференции в Киеве, посвящённой проблемам дезинформации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Над разбором минутной видеозаписи несколько дней работала группа специалистов в разных областях. Они провели большое количество экспертиз (фототехническую, портретную, психологическую, лингвистическую, а также экспертизу звукозаписи), результат которых однозначно гласит: Ролик смонтирован с помощью искусственного интеллекта, на его создание потребовалось около 48 часов.

Эксперт СБУ Юрий Чечиль рассказал, что такой анализ видео – занятие очень трудозатратное и длительное.

«Количество необходимого для экспертизы времени зависит от предоставленной информации. Если там минута, то это одно время, если полчаса-час, то соответственно больше. На такой ролик два-три дня достаточно. Это ведь покадровый анализ, они разбирают каждую эмоцию. Это небыстрая работа», – сказал Чечиль.

Прозвучало предложение использовать в ответ фейки для дестабилизации ситуации внутри России. Такое мнение высказала юрист Наталия Савинова.

«А Украина использует какие-то фейки в отношении российского общества? Мы ж не видим, что там происходит, у нас информация вся закрыта. Но, наверное, Украина понимает, что также надо оказывать некоторое информационное воздействие на Россию. Вопреки государственной политике России, чтобы фейками или не фейками разбивали то, что находится на их территории», – призвала Савинова.

Присутствующие в зале успокоили юристку, что дискредитация руководства России и так является задачей украинских пропагандистов, а ЦИПсО занимаются специальные службы.