Обращения Залужного с призывом свергать Зеленского: Что за этим стоит?

В Сети появилось несколько роликов, где сгенерированный нейросетью главком ВСУ Валерий Залужный выступает с обвинениями в провале наступления в адрес Владимира Зеленского, призывает выходить на Майдан и даёт понять, что винит президента в смерти своего помощника Частякова, погибшего накануне в результате взрыва гранаты.

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«У меня есть точная информация, что вчера Зеленский ликвидировал моего помощника. Он собирается ликвидировать меня также, а потом сдать страну. Зеленский – это враг нашего государства. Из-за него мы полностью провалили контрнаступление, утратив полмиллиона лучших сыновей нации. Если его не остановить, мы утратим полностью всю страну. Зеленский постоянно врет и будет врать до последнего украинца. Призываю незамедлительно всех украинцев выйти на центральные площади, а защитников не подчиняться преступным приказам командующих. Незамедлительно развернуть свое оружие и войти в Киев. Только так настоящие герои нашей страны смогут прийти к власти, остановить геноцид украинской нации и сберечь остатки нашей страны. В ближайшее время меня могут арестовать и пытать. Если вы остановитесь, тогда наша страна будет обречена», – призывают украинцев голосом Залужного.

Киевские СМИ, естественно, обвинили в появлении роликов российских хакеров.

А вот бывший ведущий Антимайдана в Киеве Юрий Кот заявил, что видео с Залужным сделано украинскими мастерами фейков, и очень напоминает ситуацию Майдана-2014 года, когда не готовых стрелять друг в друга представителей Западной и Восточной Украины подтолкнули к этому наемники-снайперы.

Кот утверждает, что обсуждаемые в СМИ слухи о подготовке указа об отставке Залужного по инициативе главы украинского Минобороны Умерова – это нонсенс, поскольку оба находятся на службе Вашингтона.

«Думаю, что ситуация не могла быть. Потому что Умерова на это место посадили американцы, и Залужный абсолютно проамериканский, контролируемый американцами персонаж. А Зеленский с Ермаком пытаются петлять, присягнули давным-давно на верность Великобритании, а есть определённый внутренний конфликт интересов у британцев с американцами. То есть, у них целеполагание одинаковое – нас с вами уничтожить. Но если, например, американцы хотели бы нас с вами душить медленно, то британцы хотели бы перерезать горло быстро. Поэтому разница существует, и её объективно надо принимать во внимание», – сказал Кот.

Он настаивает, что фейковые обращения Залужного сделаны в Киеве.

«Скорее всего, это украинского производства истории. Потому что они давно уже славятся очень качественным видеопродуктом. Если помните, ещё лет 5-6 назад уже было в интернете видео, которое наделало скандал, когда украинские мастера deep fake сделали видеоролик, где русские самолёты бомбят Париж. Был скандал целый, потому что парижание реально испугались, думали, что это на самом деле происходит. В этом смысле конечно технологически там есть специалисты, которые могут это делать очень качественно. А видео достаточно качественное», – указал эксперт.

«Эта история с deep fake вообще мне напоминает снайперов на Майдане, когда две стороны стояли и всё ещё не верили, что они готовы убивать друг друга. Тогда проявилась какая-то третья сторона, которая начала стрелять как в одних, так и в других. И после этого закрутилось, завертелось кровавое месиво. Так вот это видео фактически информационные снайперы, которые стоят и бьют, сталкивая одних и других лбами», – считает Кот.

По его оценке, для России гипотетическая замена Зеленского на Залужного не сулит ничего хорошего.

«Я считаю, что, конечно же, он будет ещё хуже по отношению к нам, чем Зеленский… Лучше на Украине не станет, кто бы ей сейчас ни правил, Зеленский или Залужный, или ещё какая-нибудь нечисть. В стране развалена экономика, в коллапсе всё, что связано вообще с жизнедеятельностью людей. Население катастрофически падает, рождаемость просто ужасающая, не говоря уже о том количестве миллионов людей, которые выехали за пределы страны. В принципе для Запада основная задача на Украине – это максимально разрушить эту территорию и максимально разрушенной нам ее втюхать, чтобы мы, надрываясь, ее восстанавливали. Вот собственно мы с вами сейчас это и наблюдаем», – считает эксперт.