Укронацисты набросились на Зе-команду за разжигание ненависти среди бандеровцев

Вадим Москаленко.  
28.02.2023 20:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевское руководство направляет в Галичину военных комиссаров с Востока Украины для того, чтобы сталкивать лбами носителей разных менталитетов и разжигать в обществе межнациональную ненависть.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Рады, бывший боевик террористического «Азова», радикальный нацист и разжигатель межнациональной розни Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство направляет в Галичину военных комиссаров с Востока Украины для того, чтобы сталкивать...

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«Выясняю, что на Западную Украину присылают военкомов, чтобы якобы не было коррупции, с Восточной Украины. И вот один дурак-военком что-то ляпнет, типа мы всех вас мобилизуем – ну, разные мировоззрения, разные регионы», – возмутился бандеровец.

Он обвинил киевское руководство в разжигании вражды и межнациональной розни внутри Украины.

«Зачем вы это делаете, вопрос к Данилову (секретарь СНБО Украины – прим.) Нельзя с Полтавы в Харьков, и с Харькова в Полтаву. Чтобы не было коррупции, можно с Тернополя в Ровно, и с Ровно в Тернополь. Это один регион, одна ментальность. Зачем в это противостояние, раскол в общество, сами засовываете?

Я твёрдо убеждён, что эти мордатые ребята, которые военкомы, должны пойти на фронт», – подытожил нацист.

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