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27.09.2021 14:23 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
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«Укроп» Цимбалюк из Москвы: Украина будет отстреливать российских захватчиков

Новости УкраиныНа своих многочисленных учениях Украина показывает, что будет «отстреливать российских захватчиков». Об этом в...

На своих многочисленных учениях Украина показывает, что будет «отстреливать российских захватчиков».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил работающий в Москве украинский пропагандист Роман Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Цимбалюка, Украина на Донбассе смогла остановить российскую армию и не пустить захвата других территорий.

«Мое ощущение – вялотекущий конфликт, как сейчас, будет продолжаться, а что касается полномасштабного вторжения – если будет система власти в Украине выстроена как сейчас, когда у нас есть Верховный главнокомандующий, у нас есть начальник Генштаба, есть командиры всех бригад, командиры всех вводов и соединений, и Украина всячески демонстрирует, на учениях в первую очередь, что российских захватчиков будут отстреливать. Что следует делать с любыми захватчиками, но других у нас просто нет, поэтому мы апеллируем в части России. Вот и все, что мы будем себя защищать.

Эти говорящие головы из Госдумы рассказывают, что за час, за сутки на Крещатике они будут мыть свои российские танки. Причем, конфликт-то у нас гражданский, вы не забывайте, а танки будут российские на Крещатике.

Но опыт показывает – они смогли бы и взяли бы, оккупировали значительно больше территории, если бы могли. Но они не смогли, а мы смогли защитить нашу страну на тех рубежах, на которых защитили. И эта готовность защищаться, она является ключевой, определяющей в этом вопросе», – заявил Цимбалюк.

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