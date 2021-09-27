«Укроп» Цимбалюк из Москвы: Украина будет отстреливать российских захватчиков

На своих многочисленных учениях Украина показывает, что будет «отстреливать российских захватчиков».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил работающий в Москве украинский пропагандист Роман Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Цимбалюка, Украина на Донбассе смогла остановить российскую армию и не пустить захвата других территорий.

«Мое ощущение – вялотекущий конфликт, как сейчас, будет продолжаться, а что касается полномасштабного вторжения – если будет система власти в Украине выстроена как сейчас, когда у нас есть Верховный главнокомандующий, у нас есть начальник Генштаба, есть командиры всех бригад, командиры всех вводов и соединений, и Украина всячески демонстрирует, на учениях в первую очередь, что российских захватчиков будут отстреливать. Что следует делать с любыми захватчиками, но других у нас просто нет, поэтому мы апеллируем в части России. Вот и все, что мы будем себя защищать.

Эти говорящие головы из Госдумы рассказывают, что за час, за сутки на Крещатике они будут мыть свои российские танки. Причем, конфликт-то у нас гражданский, вы не забывайте, а танки будут российские на Крещатике.

Но опыт показывает – они смогли бы и взяли бы, оккупировали значительно больше территории, если бы могли. Но они не смогли, а мы смогли защитить нашу страну на тех рубежах, на которых защитили. И эта готовность защищаться, она является ключевой, определяющей в этом вопросе», – заявил Цимбалюк.